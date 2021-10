Aubervilliers CRR d'Aubervilliers Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Concert de l’orchestre de la classe prépa musique 93 CRR d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Concert de l’orchestre de la classe prépa musique 93 CRR d’Aubervilliers, 12 novembre 2021, Aubervilliers. Concert de l’orchestre de la classe prépa musique 93

CRR d’Aubervilliers, le vendredi 12 novembre à 19:30

L’orchestre symphonique de la classe prépa musique 93 rassemble les étudiants du Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) et les élèves en Diplôme d’Etudes Musicales du CRR 93, du CRD de Bobigny, du CRD de Pantin et du CRD de Montreuil. Créé cette saison, cet orchestre donnera sous la direction d’Alexandre Grandé son premier concert avec les œuvres de deux compositeurs du début du XXe siècle : la Cinquième Symphonie de Dimitri Chostakovitch (1906-1975) et la Petite suite pour orchestre de Germaine Tailleferre (1892-1983). Une belle occasion de (re) découvrir une pièce emblématique du répertoire symphonique – la Cinquième symphonie – et de mettre en lumière l’œuvre d’une compositrice française, trop longtemps restée dans l’ombre !

Entrée libre – Réservation : bit.ly/2XmaFNc

Concert symphonique de l’Orchestre de la classe prépa 93 CRR d’Aubervilliers 5 rue Edouard Poisson Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu CRR d'Aubervilliers Adresse 5 rue Edouard Poisson Ville Aubervilliers lieuville CRR d'Aubervilliers Aubervilliers