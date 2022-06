CONCERT DE L’ORCHESTRE DE DOUAI

CONCERT DE L’ORCHESTRE DE DOUAI, 7 août 2022, . CONCERT DE L’ORCHESTRE DE DOUAI

2022-08-07 – 2022-08-07 Dimanche 07 Août à 18h à l’Eglise Saint-Augustin. Dimanche 07 Août à 18h à l’Eglise Saint-Augustin. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville