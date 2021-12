Villeneuve-d'Ascq Église Saint Pierre d'Ascq Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert de l’Orchestre de chambre de Villeneuve d’Ascq Église Saint Pierre d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Dimanche 23 janvier 2022 à 17h, à l’église Saint-Pierre d’Ascq, l’Orchestre de Chambre de Villeneuve d’Ascq interprète les oeuvres de Pachelbel, Mendelsohn, Jenkins … sous la direction de Pascal Beauvois. Entrée gratuite.

Gratuit. Port du masque et pass sanitaire obligatoire

2022-01-23T17:00:00 2022-01-23T18:30:00

