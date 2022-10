Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Pradines Pradines Catégories d’évènement: Lot

Pradines

Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Pradines, 10 novembre 2022, Pradines. Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse

Salle culturelle La Prade Pradines Lot

2022-11-10 20:30:00 – 2022-11-10 Pradines

Lot Marin MARAIS (1656-1728) – Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont de Paris – La guitare Suite VII en Sol majeur – La brillante Antoine FOQUERAY (1672-1745) – Deuxième suite Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) – Le Triomphe de l’Amour Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) – Concerto en La majeur TWV 51 : A5 – pour viole de gambe – Anne Gaurier, viole de gambe Francesco DURANTE (1684-1755) – La Pazzia concerto pour orchestre en La majeur Né du désir de se lancer dans la grande aventure musicale des années 50, l’Orchestre de Chambre de Toulouse est fondé en 1953 par Louis Auriacombe. Il est constitué de 12 cordes solistes. Très vite et grâce à un travail acharné et minutieux, l’ensemble acquiert sa personnalité musicale ; ampleur et richesse des couleurs, limpidité du discours. Enthousiaste défricheur d’un vaste répertoire qui s’étend de la musique baroque à la création contemporaine, l’orchestre atteint très vite une notoriété nationale et internationale.

En 1953, Louis Auriacombe réunit autour de lui quelques amis musiciens pour fonder l’Orchestre de Chambre de Toulouse. C’est le début d’une aventure musicale et humaine, ininterrompue à ce jour malgré bien des péripéties, qui va conduire l’orchestre sur tous les continents à la rencontre de tous les publics. contact@classicahors.com +33 6 08 00 83 60 ®Orchestre_de_Chambre_de_Toulouse

Pradines

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Pradines Autres Lieu Pradines Adresse Salle culturelle La Prade Pradines Lot Ville Pradines lieuville Pradines Departement Lot

Pradines Pradines Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pradines/

Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Pradines 2022-11-10 was last modified: by Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Pradines Pradines 10 novembre 2022 Lot Pradines Salle culturelle La Prade Pradines Lot

Pradines Lot