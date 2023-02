Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse Fontanes Fontanes Catégories d’Évènement: Fontanes

Concert de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, 16 juin 2023, Fontanes

2023-06-16 21:00:00

Lot Fontanes 15 EUR 15 – 14h45 partie pédagogique ouverte aux enfants.

-enfants de l’école encadrés par les maîtresses

– enfants accompagnés d’un parent

– 21h00 concert en l’église St Clair : « Le Carnaval des animaux » ou la musique descriptive

Georg Philipp Telemann (1681–1767) – Suite Don Quichotte

Luigi Boccherini (1743-1805) – Nuit de garde à Madrid

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) – Trois concerts en Sextuors

Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Le Carnaval des Animaux – Version cordes de Gilles Colliard Une manifestation organisée par le comité d’animation loisirs et culture

Réservation conseillée +33 6 88 50 29 70 ©Orchestre_de_Chambre_de_Toulouse

