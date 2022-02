CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS AU MUSÉE CARNAVALET Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CONCERT DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS AU MUSÉE CARNAVALET Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 17 février 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

À l’occasion de l’exposition « Marcel Proust, un roman parisien », l’Orchestre de chambre de Paris propose un programme en lien avec « À la recherche du temps perdu ». Programme : Quatuor à cordes nr.1 de Reynaldo Hahn en la mineur Trio op9 n2 de Beethoven Musiciens: Olivia Hugues, Justine Zieziulewics, Arabella Bozic, Benoit Grenet Informations pratiques : Le programme, d’une durée de 25 minutes, sera proposé trois fois au cours de la soirée : 19h00; 19h45; 20h30. Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire, dans la limite des places disponibles Nocturne dans l’exposition : À l’occasion de cet événement, l’exposition « Marcel Proust, un roman parisien » sera ouverte en nocturne jusqu’à 21h30 (dernier accès 20h30). Musée Carnavalet – Histoire de Paris 23 rue de Sévigné Paris 75003 Contact : Concert;Expo;Musique

