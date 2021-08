Concert de l’Orchestre de Chambre de Colmar Colmar, 31 août 2021, Colmar.

Concert de l’Orchestre de Chambre de Colmar 2021-08-31 20:00:00 – 2021-08-31 22:00:00

Colmar Haut-Rhin Colmar

EUR Pour son nouveau programme, l’Orchestre de Chambre de Colmar frappe fort avec trois concertos et, en recréation mondiale, deux cantates profanes ! Une soirée fidèle à l’un de ses objectifs : la redécouverte de compositrices et compositeurs oubliés du 18ème siècle. Au menu : de véritables pépites et des trésors de musicalité et de virtuosité, le tout servi par la crème des musiciens baroques du moment.

Programme :

Joseph Bologne dit le Chevalier de Saint-George (1745-1799)

Concerto en Do Majeur pour violon

Frantisek Benda (1709-1786)

Concerto en mi mineur pour traverso

Marianna Martines (1744-1812)

Cantates profanes pour soprano solo : Il consiglio – Il primo amore

Johannes Sperger (1750-1812)

Concerto pour contrebasse (basse-viennoise) n°7

Des Ombres au Siècle des Lumières

+33 7 71 05 37 77

