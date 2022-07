Concert de l’orchestre BruMe Marseille 6e Arrondissement, 17 juillet 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Concert de l’orchestre BruMe

53 Rue Grignan Musicatreize Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Musicatreize 53 Rue Grignan

2022-07-17 19:00:00 – 2022-07-17

Musicatreize 53 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

10 10 Orchestre BruMe (Bruxelles Méditerranée)

Hoviv Hayrabedian direction



Programme :

Béla Bartok Mikrokosmos (extraits) : arrangement Hoviv Hayrabedian

Alexandros Markeas : Intermezzo Cantabile pour orchestre à cordes et vibraphone

Ludwig van Beethoven : symphonie n.1 en Do Majeur opus 21



La résidence et les représentations de l’orchestre s’inscrivent dans le cadre du plan de relance initié par le Ministère de la Culture et relayé dans notre région par la DRAC.

Rendez-vous dimanche 17 juillet à la Salle Musicatreize.

