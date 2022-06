Concert de l’Orchestre AVENT’ÂGE Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Concert de l’Orchestre AVENT’ÂGE Vic-en-Bigorre, 8 juillet 2022, Vic-en-Bigorre. Concert de l’Orchestre AVENT’ÂGE

21 place du corps Franc Pommiès VIC-EN-BIGORRE l’Octav Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées VIC-EN-BIGORRE 21 place du corps Franc Pommiès

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08

VIC-EN-BIGORRE 21 place du corps Franc Pommiès

Vic-en-Bigorre

Hautes-Pyrénées L’ ORCHESTRE NATIONAL AVENT’AGE est composé de 50 musiciens de plus de 50 ans : des amateurs, des professionnels, à la retraite, issus d’ environ 30 départements. Les musiciens sont tous bénévoles et passionnés … par la musique et …par cette aventure humaine. Concert solidarité à l’Ukraine :

Toutes les recettes des entrées du concert seront reversés à l’association de M. Abel CAUBIOS : Solidarité Adour Pyrénées Ukraine Kirivograd. octav@adour-madiran.fr +33 5 62 33 74 00 http://adour-madiran.fr/loctav-pole_culture/ VIC-EN-BIGORRE 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre l'Octav Adresse Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées VIC-EN-BIGORRE 21 place du corps Franc Pommiès Ville Vic-en-Bigorre lieuville VIC-EN-BIGORRE 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Concert de l’Orchestre AVENT’ÂGE Vic-en-Bigorre 2022-07-08 was last modified: by Concert de l’Orchestre AVENT’ÂGE Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre l'Octav 8 juillet 2022 21 place du corps Franc Pommiès VIC-EN-BIGORRE l'Octav Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées