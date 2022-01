Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2022-01-29T14:30:00 2022-01-29T15:30:00;2022-01-29T15:30:00 2022-01-29T16:30:00

Concert de l’orchestre à vents de l’IsdaT – Samedi 29 janvier le samedi 29 janvier à Complexe Patrick Pépi IsdaT (Institut supérieur des arts et du design de Toulouse) Dirigé par David Minetti Rendez-vous salle de représentation, complexe Patrick Pépi, rue des coteaux. Entrée gratuite Pour en savoir plus [consultez le site de l’école de musique de Quint-Fonsegrives](https://www.music-quintfonsegrives.org/)

