Concert de l’Orchestre à l’école Ouistreham, vendredi 16 février 2024.

Concert de l’Orchestre à l’école Ouistreham Calvados

Le Concert de l’Orchestre à l’École, une célébration musicale vibrante, offre une expérience sonore captivante à tous les spectateurs.

Cet événement exceptionnel met en lumière le talent émergent des jeunes musiciens, révélant le fruit de leur dévouement et de leur apprentissage au sein de l’école. Du répertoire envoûtant à l’harmonie collective, le Concert de l’Orchestre à l’École promet une soirée inoubliable, où la musique transcende les générations et unit la communauté dans une célébration harmonieuse.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

Le Pavillion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

