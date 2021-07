Germigny-des-Prés Oratoire Germigny des Près Germigny-des-Prés, Loiret concert de l’oratoire Oratoire Germigny des Près Germigny-des-Prés Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés

Loiret

concert de l’oratoire Oratoire Germigny des Près, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Germigny-des-Prés. concert de l’oratoire

Oratoire Germigny des Près, le dimanche 25 juillet à 18:00

Trois voix nues qui ne font qu’un chant. Trois identités sonores qui unissent leur différence pour composer ensemble, un autre son. Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, innovation, aventure. La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions.

12€ et tarif réduit 10€. Gratuit pour les moins de 16 ans

le chant polyphonique : un pont entre les cultures Oratoire Germigny des Près Route de Saint Martin Germigny des Près Germigny-des-Prés Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T18:00:00 2021-07-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Germigny-des-Prés, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Oratoire Germigny des Près Adresse Route de Saint Martin Germigny des Près Ville Germigny-des-Prés lieuville Oratoire Germigny des Près Germigny-des-Prés