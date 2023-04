Concert de Lora Gabriel Bibliothèque Valeyre, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Les chansons délicates et tactiles de cette artiste lumineuse vous emporteront sur les hauts et les bas des Montagnes russes, titre de son opus récemment sorti. Entre force et douceur, un album à la pop élégante et cathartique…

Dans le cadre du Printemps de la chanson organisé par la bibliothèque Valeyre du 2 mai au 7 juin, vous pourrez découvrir cette artiste et également écouter Fabien Martin en concert impromptu le 13 mai vers 11h, découvrir les photos de chanteurs de David Desreumaux du 2 au 17 mai, les dessins originaux « Les chansons à se pendre » de Didier Tronchet du 19 mai au 7 juin, assister le 20 mai à 11h au petit déjeuner musical sur le thème des chansons qui parlent de chanteurs et participer le 20 mai à 16h au quiz musical et ludique proposé par Didier Tronchet, auteur de Petit éloge de la chanson française.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

