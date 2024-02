Concert « De l’ombre vers la joie » Andé, L’Eure Andé, samedi 23 mars 2024.

Concert « De l'ombre vers la joie »
François Pineau-Benois(violon), Jasmina Kulaglich(piano), Pandora Beaumont(danse). Ce spectacle vous invite à ouvrir de nouveaux chemins vers la joie humaine. 
Samedi 23 mars, 19h00

http://www.moulinande.com/contact/reservation.html

Par le son et par le mouvement, ce spectacle vous invite à ouvrir de nouveaux chemins vers la joie humaine.

De la tristesse vers le sourire, des tourments vers la lumière, du sombre vers la clarté – c’est le voyage que vous proposent les trois artistes au piano et au violon et avec une envoûtante danse

Au porgramme oeuvres de Schubert, Janacek, Dvorak

Venez nous rejoindre pour cette création exceptionnelle qui aura lieu dans un lieu artistique mythique – le Moulin d Andé

Andé, L’Eure 65 Rue du Moulin, 27430 Andé Andé 27430 Eure