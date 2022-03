Concert de LIZZIE : entre fado et chanson Bibliothèque Valeyre, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 19h00

gratuit

De rive en rive, de falaises en déserts, la musique de Lizzie est un voyage intime et vibrant. Lizzie aime Barbara, Lhasa et Joan Baez, la chanson et la musique folk ont bercé toute son enfance et son adolescence. ​ Un jour, le Fado jeta l’ancre dans sa vie. Coup de foudre pour la langue portugaise et ses poètes. Après un an passé à Lisbonne dans l’Alfama, le plus fadiste de tous les quartiers de la capitale, cet art poétique et musical devint une sorte de guide pour son chant et ses chansons.

La bibliothèque Valeyre propose ce concert dans le cadre de son Printemps de la chanson du 10 au 28 mai 2022. Vous pourrez également le 14 mai assister au Petit déjeuner musical qui abordera les chansons parlant de chanson, et le 21 mai assister à la table ronde La chanson à l’heure des femmes et écouter Patrice Mercier lors de notre rendez-vous Delivreznoo. Durant toute cette période, une exposition retracera l’histoire de la chanson française au 20e siècle.

En amont du Printemps de la chanson, votez pour votre chanson française préférée !

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022 et en partenariat avec la Manufacture chanson.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009

Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711

Concert;Musique

Date complète :

2022-05-14T18:00:00+01:00_2022-05-14T19:00:00+01:00

Libre de droit