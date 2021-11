Chartres-de-Bretagne Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Concert de Liz Cherhal : L’alliance Médiathèque Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Catégories d’évènement: Chartres-de-Bretagne

Féminin, intime et personnel, trois mots qui décrivent parfaitement l’album de Liz Cherhal. ‘‘L’Alliance’’. Concert surprenant car il mêle musique, danse et langue des signes. Passionnée par cette langue, Liz Cherhal offre un show touchant, entièrement traduit par un interprète-danseur. Une collaboration qui offre aux malentendants la possibilité de partager les mêmes émotions que les entendants, englobant les deux publics pour mieux les rassembler. En amont du concert : venez participer à un atelier découverte du chansigne avec Liz Cherhal le samedi 15 janvier de 13h30 à 18h.

billeterie centre culturel Pôle Sud : vostickets.net/pole_sud

Médiathèque Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie 35131 Chartres-de-Bretagne

