Raon-l'Étape Raon-l'Étape 88110, Raon-l'Étape CONCERT DE LISE BAUDOIN Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: 88110

Raon-l'Étape

CONCERT DE LISE BAUDOIN Raon-l’Étape, 12 décembre 2021, Raon-l'Étape. CONCERT DE LISE BAUDOIN Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape

2021-12-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-12 19:00:00 19:00:00 Rue Jules Ferry Halle aux Blés

Raon-l’Étape 88110 Lise Baudouin débute le piano à 7 ans au conservatoire de Caen en Normandie. Après quelques années d’études au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, elle intègre en 2001 le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Plusieurs Premiers Prix s’ensuivent en piano, accompagnement, dans les classes de Georges Pludermacher et Jean Kœrner, ainsi qu’un Premier Prix à l’unanimité avec félicitations du jury en musique de chambre dans la classe de Laszlo Hadady.

Depuis 2005, Lise Baudouin mène une carrière en tant que soliste, chambriste, musicienne d’ensemble, claviériste, accompagnatrice, et plus récemment en tant que chef de chœur et compositrice. Elle participe à plusieurs festivals en France et à l’étranger : Les solistes de demain, les Flâneries de Reims, Musiciennes à Ouessant, La folle journée de Kanazawa (Japon)…

Pianiste titulaire de l’Ensemble de musique contemporaine multilatérale depuis 10 ans, elle a dans ce cadre participé à plusieurs émissions de radio : Alla brève, Les Lundis de la contemporaine. Elle a joué dans différents festivals : Les Musiques, Musica, Présences, Pontino, Fondation Roma Europa (Italie),

Salamanca (Espagne). Elle a donné plusieurs masters classes au Centre de Formation de Musiciens Intervenants d’Orsay ainsi qu’à Jakarta (Asie). theatre.raon@wanadoo.fr +33 3 29 51 04 02 http://www.cinematheatreraon.net/ Lise Baudoin

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 88110, Raon-l'Étape Autres Lieu Raon-l'Étape Adresse Rue Jules Ferry Halle aux Blés Ville Raon-l'Étape lieuville Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l'Étape