Concert de Lindbergh Blues pour le lancement officiel de son nouvel album Cherbourg-en-Cotentin, 9 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Concert de Lindbergh Blues pour le lancement officiel de son nouvel album l’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09 l’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Pour la sortie officielle de son nouvel album “Let Your Dreams Impact Existence”, le groupe LINDEBERGH BLUES donnera un concert exceptionnel au P200 de “l’Autre Lieu”.

Depuis juillet 1997 LINDEBERGH BLUES écume les bars et et les scènes pour faire partager son énergie et ses émotions dans le style rock, rock blues, et blues. “ Let Your Dreams Impact Existence ” c’est le titre du nouvel album de LINDEBERGH BLUES et pour l’occasion, un concert est organisé le samedi 9 avril à 20h dans le P200 à L’Autre Lieu ! Au programme, des standards pour allécher le client, des rocks saignants pour faire vibrer les partenaires, des blues aux mélodies subtiles pour chavirer les cœurs et quelques compositions pour surprendre le chaland…

Soirée co-organisée par Studio Chaudelande, le studio d’enregistrement résident de “l’Autre Lieu”.

||||| Prix libre |||||

https://lindberghblues.jimdofree.com/

l’Autre Lieu 61 Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

