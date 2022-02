CONCERT DE L’HARMONIE “STARMANIA” Nort-sur-Erdre, 1 avril 2022, Nort-sur-Erdre.

CONCERT DE L’HARMONIE “STARMANIA” Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre

2022-04-01 – 2022-04-01 Salle Cap Nort Route d’Héric

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre

EUR 6 L’harmonie St Michel, accompagnée de chanteuses, chanteurs, danseuses et danseurs, présente ses spectacles sur les plus grands standards de Starmania à la salle Cap Nort les vendredi 1 et samedi 2 avril à 21 h00 et dimanche 3 avril à 15h00.

Entrée adulte 6€ / gratuit jusqu’à 12 ans

Pass vaccinal obligatoire

Réservations : www.helloasso.com ou pendant les permanences à la salle Sud 7 rue de la Fraternité à Nort-sur-Erdre les 5 et 26 mars de 9h à 13h. Renseignements au 02 40 29 59 50

harmoniesaintmichel@laposte.net +33 2 40 29 59 50 https://www.helloasso.com/

