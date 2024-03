CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre, dimanche 24 mars 2024.

CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Concert de printemps de l’harmonie Saint Michel

Amis mélomanes, préparez-vous à l’édition 2024 du concert de printemps de l’Harmonie Saint-Michel !

Vous aimez quand ça swingue, les ambiances jazzy ou encore le boogie-woogie ? Alors venez découvrir avec nous l’énergie du jazz. Présentées sur la scène de Cap Nort, deux représentations sont programmées le samedi 23 mars 21 h et le dimanche 24 mars 15 h.

Plongez dans le monde captivant du jazz, de notes qui chatouillent les oreilles et d’une ambiance incomparable.

La billetterie est ouverte à partir de lundi 26 février au Super U Nort-sur-Erdre et également en ligne sur HelloAsso : https ://www.helloasso.com/associations/harmonie-saint-michel-legion-nortaise

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Pensez à vous munir de votre billet afin de pouvoir entrer dans la salle aucune entrée ne se fera sans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Cap Nort

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire harmoniesaintmichel@laposte.net

L’événement CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2024-03-06 par eSPRIT Pays de la Loire