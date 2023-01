CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

CONCERT DE L'HARMONIE SAINT MICHEL
Salle des Loisirs
Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
2023-12-17 15:00:00

2023-12-17 15:00:00 – 2023-12-17 Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre EUR Musiques variées

vente de gâteaux au profit du Téléthon

chocolat chaud et vin chaud Concert de l’harmonie Saint Michel harmoniesaintmichel@laposte.net +33 2 40 29 59 50 https://www.helloasso.com/ Nort-sur-Erdre

