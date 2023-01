CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre, 22 avril 2023, Nort-sur-Erdre . CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

2023-04-22 – 2023-04-23 Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique Programme à venir

Le samedi à 21h et le dimanche à 15h Concert de printemps de l’harmonie Saint Michel Nort-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Ville Nort-sur-Erdre lieuville Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre 2023-04-22 was last modified: by CONCERT DE L’HARMONIE SAINT MICHEL Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 22 avril 2023 Cap Nort Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique