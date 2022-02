CONCERT DE L’HARMONIE PANNETIER – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

CONCERT DE L’HARMONIE PANNETIER – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance, 30 avril 2022, Brissac Loire Aubance. CONCERT DE L’HARMONIE PANNETIER – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Salle du Ruau Rue de la Croix de la Biche Brissac Loire Aubance

2022-04-30 20:15:00 – 2022-04-30 Salle du Ruau Rue de la Croix de la Biche

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire L’Harmonie Pannetier donne le ton en vous proposant une soirée musicale hommage à l’artiste et à ses contemporains. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir des musiques classiques mais toujours innovantes donc très actuelles. Pensez à réserver !

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.

Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr Du 19 mars au 18 juin 2022, découvrez le programme « Musique et danse » mis en place à Brissac Loire Aubance dans le cadre de l’Hommage à Camille Saint-Saëns ! culture@brissacloireaubance.fr http://www.brissacloireaubance.fr/ L’Harmonie Pannetier donne le ton en vous proposant une soirée musicale hommage à l’artiste et à ses contemporains. Une belle façon de découvrir ou redécouvrir des musiques classiques mais toujours innovantes donc très actuelles. Pensez à réserver !

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.

Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr Salle du Ruau Rue de la Croix de la Biche Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Salle du Ruau Rue de la Croix de la Biche Ville Brissac Loire Aubance lieuville Salle du Ruau Rue de la Croix de la Biche Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

CONCERT DE L’HARMONIE PANNETIER – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance 2022-04-30 was last modified: by CONCERT DE L’HARMONIE PANNETIER – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 30 avril 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire