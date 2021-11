Beaugency Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency, Loiret Concert de l’Harmonie Musicale de Beaugency Beaugency Salle des Hauts de Lutz Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE DE BEAUGENCY COMPLEXE Jarsaillon AVENUE DES HAUTS-DE-LUTZ La Société Musicale de Beaugency comprend deux ensembles, une Batterie-Fanfare, et une Harmonie. Elles ont pour but de promouvoir la pratique musicale amateur, tout en assurant l’animation de Beaugency par des concerts, festivités et cérémonies officielles, une quinzaine de manifestations par an. Forte d’un soixantaine de musiciens, elle vous propose de l’écouter lors de son prochain concert sur un répertoire faisant hommage aux compositeurs d’outre-manche ! SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20H30 Gratuit

