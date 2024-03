Concert de l’Harmonie Municipale (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde, dimanche 14 avril 2024.

Concert de l’Harmonie Municipale (Théâtre de Brive) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Un programme autour du fantastique Alice in Wonderland, L’Apprenti Sorcier. Dance with the Devil, Ghostbusters…

A 16h.

Tarif: 12 euros.

Renseignement et billetterie au 05 55 18 17 80 Conservatoire de Brive .

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

