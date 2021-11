Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Concert de l’Harmonie Municipale Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 0 0 Pour fêter comme il se doit la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, l’Harmonie Municipale va faire raisonner la Cathédrale de sa musique. La formation a prévu un répertoire varié de “fanfare for the common man” d’Aaron Copland à “Oblivion” d’Astor Piazzola en passant par “Aurora” de Giovanni Orsomando.

