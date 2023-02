CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE LA LYRE Centre socioculturel Kanfen Kanfen Catégories d’Évènement: Kanfen

Moselle

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE LA LYRE Centre socioculturel, 26 février 2023, Kanfen Kanfen. CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE LA LYRE 38 Rue de Hettange Centre socioculturel Kanfen Moselle Centre socioculturel 38 Rue de Hettange

2023-02-26 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-26

Centre socioculturel 38 Rue de Hettange

Kanfen

Moselle Kanfen L’harmonie municipale La Lyre vous invite à son premier concert de l’année, pour démarrer la saison en musique. lalyre57330@gmail.com +33 6 28 34 16 21 https://www.facebook.com/Harmonie-Municipale-La-Lyre-2305585629718133/?ref=page_internal Centre socioculturel 38 Rue de Hettange Kanfen

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Kanfen, Moselle Autres Lieu Kanfen Adresse Kanfen Moselle Centre socioculturel 38 Rue de Hettange Ville Kanfen Kanfen lieuville Centre socioculturel 38 Rue de Hettange Kanfen Departement Moselle

Kanfen Kanfen Kanfen Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kanfen-kanfen/

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE LA LYRE Centre socioculturel 2023-02-26 was last modified: by CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE LA LYRE Centre socioculturel Kanfen 26 février 2023 38 Rue de Hettange Centre socioculturel Kanfen Moselle Centre socioculturel Kanfen Kanfen Moselle Moselle

Kanfen Kanfen Moselle