2022-06-12 14:30:00 – 2022-06-12 16:00:00

Reims 51100 – ANNULE – Après plus d’une année d’attente, l’Harmonie Municipale de Reims est heureuse de vous retrouver pour son premier concert de la saison à l’Opéra de Reims. Au programme : -Cuban Sound

-Le Nom de la Rose

-Polar Express

-Stargate

-The Return

Entrée libre dans la limite des places disponibles

