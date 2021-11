Abreschviller Abreschviller 57560, Abreschviller CONCERT DE L’HARMONIE LA VOSGIENNE Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: 57560

Abreschviller 57560 Abreschviller L’harmonie La Vosgienne d’Abreschviller célèbre le 100e anniversaire de sa création. Dimanche 14 novembre 2021, à 14h30, concert de musique profane, associant Saint-Quirin, Betborn et Abreschviller. Plus de 50 musiciens seront réunis. Le répertoire des musiques d’harmonie associe des instruments à vent, bois et cuivres, permettant d’apporter une dimension très festive et brillante aux pièces interprétées. Cette prestation veut également inciter des jeunes des villages à venir rejoindre l’Harmonie pour apprendre à jouer d’un instrument et pratiquer la musique d’ensemble. Entrée gratuite. +33 6 68 26 36 72 La Vosgienne

