Concert de l’Harmonie du Teich., 11 juin 2022, . Concert de l’Harmonie du Teich.

2022-06-11 – 2022-06-11 EUR Les musiciens de l’Orchestre Harmonie du VAL de l’Eyre Bassin Arcachon et l’Harmonie du Teich jouent en plein air sous la Halle au port du Teich.

Il y a de la musique dans l’air pour vous offrir quelques airs de musique.

