Dijon Côte-d’Or Dijon Concert annuel avec, pour invités, des membres de l’école de danse dijonnaise ATOUT DANSE.

succès de variétés, musiques de films, œuvres originales pour orchestre d’harmonie, et transcriptions et arrangements d’œuvres classiques. +33 6 03 36 96 56 http://hc-dijon.onlc.fr/ Concert annuel avec, pour invités, des membres de l’école de danse dijonnaise ATOUT DANSE.

