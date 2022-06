Concert de l’Harmonie des Chaprais au kiosque du Parc Micaud. Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Concert de l'Harmonie des Chaprais au kiosque du Parc Micaud. Besançon, 2 juillet 2022

Avenue Edouard Droz Parc Micaud Besançon Doubs

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02 18:00:00

Parc Micaud Avenue Edouard Droz

Besançon

Doubs EUR 0 0 Concert de l’Harmonie des Chaprais au kiosque du Parc Micaud. L’orchestre d’harmonie des Chaprais de Besançon vous propose son concert d’été,

sous la direction de Mathieu Guilain, le samedi 2 juillet 2022.

Chansons françaises, musique pop, airs populaires: la trentaine de musiciens amateurs de l’harmonie

vous donne rendez-vous à partir de 16h, autour du kiosque du Parc Micaud. http://www.harmonie-chaprais-besancon.org/ Concert de l’Harmonie des Chaprais au kiosque du Parc Micaud. L’orchestre d’harmonie des Chaprais de Besançon vous propose son concert d’été,

sous la direction de Mathieu Guilain, le samedi 2 juillet 2022.

Chansons françaises, musique pop, airs populaires: la trentaine de musiciens amateurs de l’harmonie

vous donne rendez-vous à partir de 16h, autour du kiosque du Parc Micaud. Parc Micaud Avenue Edouard Droz Besançon

