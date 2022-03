CONCERT DE L’HARMONIE D’ERNÉE : COSPLAY IN HARMONIA Ernée Ernée Catégories d’évènement: Ernée

Le cosplay ou costumade, est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en imitant son costume, ses cheveux — à l'aide d'une perruque ou en réalisant une coiffure identique — et son maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers Rencontre entre un orchestre d'harmonie et des cosplayers…

