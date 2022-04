CONCERT DE L’HARMONIE DE VALLET AU CHAMPILAMBART A VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

" Sous la direction de Vincent Morinière, les musiciens vous convient à ce prochain concert. Ils interpréteront sept œuvres emblématiques de la musique d'Harmonie, avant de laisser la place en seconde partie à un orchestre de trente musiciens professionnels de la Région : le WEST BRASS BAND. Dirigé par Damien Grimault, cet ensemble de cuivres et percussions vous fera découvrir une multitude de sonorités alliant musicalité et virtuosité, dans la grande tradition des Brass Bands Anglo-Saxons dont ils s'inspirent. Parvenir à surpasser leur prestation du mois de décembre par vous unanimement appréciée est l'objectif que s'est assigné l'Orchestre d'Harmonie de Vallet./// Soyez juges de leur ambition, rendez-vous le 8 mai à 16h au Champilambart à Vallet." L'harmonie de Vallet invite le West Brass Band, ensemble cuivres et percussions le dimanche 8 mai à 16h au Chamilambart à Vallet

