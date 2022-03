Concert de l’Harmonie de Meung La Fabrique Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Concert de l’Harmonie de Meung La Fabrique, 26 mars 2022, Meung-sur-loire. Concert de l’Harmonie de Meung

La Fabrique , le samedi 26 mars à 17:00

Après plus de 2 ans sans concert à La Fabrique de Meung-sur-Loire, l’association Harmonie de Meung vous propose samedi 26 mars de 18h à 21h une soirée sur la thématique “Vous retrouver !” . Au programme : 1h15 de programme musical avec les voyages de Gulliver, Apollo 11, Stomae, earth, wind and fire…. Nous vous conseillons de réserver à l’adresse harmoniemeung@gmail.com Rendez-vous à La Fabrique pour un concert de l’Harmonie de Meung ! La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T17:00:00 2022-03-26T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu La Fabrique Adresse 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville La Fabrique Meung-sur-loire

La Fabrique Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Concert de l’Harmonie de Meung La Fabrique 2022-03-26 was last modified: by Concert de l’Harmonie de Meung La Fabrique La Fabrique 26 mars 2022 La Fabrique Meung-sur-loire Meung-sur-Loire

Meung-sur-loire