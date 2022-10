Concert de l’Harmonie de Bourges Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher L’Orchestre d’harmonie de Bourges regroupe environ 65 musiciens. Il est composé de musiciens amateurs et de grands élèves du Conservatoire.

L'orchestre s'est classé en degré « Excellence » lors de sa présentation au concours d'Etampes en 2004. Son but premier est de perpétuer la tradition française de l'orchestre d'harmonie en se produisant dans des concerts de qualité, avec des programmes très diversifiés, qui s'illustrent par des transcriptions d'œuvres du répertoire symphonique, pièces originales, créations et musiques légères. Un répertoire éclectique de haut niveau, tout en préservant en même temps une ambiance conviviale propre au milieu associatif. Concert de l'Harmonie de Bourges sous la direction de Serge Conte et Olivier Bougain

