Beaufay Sarthe Beaufay Orne-Sarthe Brass est un ensemble composé de 4 trompettes, 2 cors, 4 trombones, 1 tuba et 2 percussions. Cette formation propose un répertoire éclectique d’œuvres originales et arrangements destiné au public le plus large.

Le concert sera composé de deux parties :

1ère : l’Harmonie de Beaufay

2ème : Orne-Sarthe Brass

Concert donné à l'occassion de l'assemblée générale de la Fédération Musicale de la Sarthe

Orne-Sarthe Brass est un ensemble composé de 4 trompettes, 2 cors, 4 trombones, 1 tuba et 2 percussions. Cette formation propose un répertoire éclectique d'œuvres originales et arrangements destiné au public le plus large.

Concert gratuit et ouvert à tous.

