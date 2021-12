Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges CONCERT DE L’HARMONIE BUSSANG / SAINT-MAURICE Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges

CONCERT DE L’HARMONIE BUSSANG / SAINT-MAURICE Saint-Maurice-sur-Moselle, 19 décembre 2021, Saint-Maurice-sur-Moselle. CONCERT DE L’HARMONIE BUSSANG / SAINT-MAURICE Saint-Maurice-sur-Moselle

2021-12-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-19

Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle « L’Harmonie de Bussang et Saint-Maurice » est de retour en concert. presidencehbsm@gmail.com +33 6 83 26 20 73 Pixabay

Saint-Maurice-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT BUSSANG / BHV

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges Autres Lieu Saint-Maurice-sur-Moselle Adresse Ville Saint-Maurice-sur-Moselle lieuville Saint-Maurice-sur-Moselle