CONCERT DE L’HARMONIE BATTERIE FANFARE DE SAINT NICOLAS DE PORT Gerbéviller, 17 octobre 2021, Gerbéviller. CONCERT DE L’HARMONIE BATTERIE FANFARE DE SAINT NICOLAS DE PORT 2021-10-17 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-17 17:30:00 17:30:00 rue Saint Pierre église

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Concert organisé par “Les Amis de l’Orgue”, dimanche 17 octobre 2021 à 16h – Eglise de Gerbéviller : “L’Harmonie Batterie Fanfare de Saint Nicolas de Port”. Pass sanitaire obligatoire. jo.hagniel@orange.fr +33 3 83 72 33 07 Les Amis de L’orgue de Gerbéviller dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Gerbéviller Adresse rue Saint Pierre église Ville Gerbéviller lieuville 48.49362#6.51429