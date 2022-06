Concert de l’Harmonie Bagnéraise Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Entrée, libre participation Un programme varié avec l’ensemble d’accordéons de Capvern harmonie.bagneraise@laposte.net http://www.harmoniebagneraise.fr/ Entrée, libre participation à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

