CONCERT DE L’HARMONIE

CONCERT DE L’HARMONIE, 26 juin 2022, . CONCERT DE L’HARMONIE

2022-06-26 11:00:00 – 2022-06-26 Concert de l’Harmonie

L’Harmonie de Gignac réunit plusieurs générations de musiciens amateurs et professionnels de la vallée de l’Hérault. Concert de l’Harmonie +33 4 67 84 42 58 Concert de l’Harmonie

L’Harmonie de Gignac réunit plusieurs générations de musiciens amateurs et professionnels de la vallée de l’Hérault. dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville