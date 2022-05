Concert de l’Europe Mediathèque François Mitterand Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Concert de l’Europe Mediathèque François Mitterand, 7 mai 2022, Poitiers. Concert de l’Europe

Mediathèque François Mitterand, le samedi 7 mai à 11:30 Entrée libre

Le Mouvement Européen-France / Vienne organise un Concert de l’Europe, Samedi 7 Mai, en partenariat avec le Conservatoire de Grand Poitiers, à la Médiathèque François-Mitterrand à Poitiers, à 11 h 30. Mediathèque François Mitterand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T11:30:00 2022-05-07T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Mediathèque François Mitterand Adresse 4 rue de l'Université, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Mediathèque François Mitterand Poitiers Departement Vienne

Mediathèque François Mitterand Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Concert de l’Europe Mediathèque François Mitterand 2022-05-07 was last modified: by Concert de l’Europe Mediathèque François Mitterand Mediathèque François Mitterand 7 mai 2022 Mediathèque François Mitterand Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne