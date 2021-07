CONCERT DE L’ÉTÉ Paimbœuf, 14 août 2021, Paimbœuf.

CONCERT DE L’ÉTÉ 2021-08-14 17:00:00 – 2021-08-14

Paimbœuf Loire-Atlantique

La municipalité proposera trois concerts à partir de 17h, le samedi 14 août, sur la place du Marché.

Au programme :

• Roxane : candidate 2020 de la célèbre émission « The Voice », elle vous fera vibrer par sa voix puissante. Découvrez ses compos, mélangées à des reprises de tout styles.

Il y en aura pour tout le monde !

• Phéroce : PHEROCE est un groupe de rock français formé en février 2015 et originaire de la région nantaise.

Construite autour d’un chant francophone et résolument énergique, la musique de PHEROCE est teintée de plusieurs couleurs : du rock à l’onirisme, les musiciens passent, avec subtilité, d’ambiances sonores planantes et cuivrées à de l’électro-rock puissant et débridé. Scènes après scènes, PHEROCE affine sa musique et lui donne toute sa puissance.

• Mickael Septier : Habitué de la scène paimblotine, Michael fait la part belle au rock.

Originaire de Paimbœuf, venez découvrir un concert entrainant.

Buvette sur place par l’association Résonance.

Restauration assurée par le food-truck La Roulotte à partir de 18h30.

* Port du masque obligatoire.

* Modifications possibles selon les nouvelles directives gouvernementales ou départementales en vigueur au moment du concert.

mairie@paimboeuf.fr +33 2 40 27 50 50 http://www.paimboeuf.fr/

