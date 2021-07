Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique, Paimbœuf CONCERT DE L’ÉTÉ Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONCERT DE L’ÉTÉ Paimbœuf, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Paimbœuf. CONCERT DE L’ÉTÉ 2021-07-13 20:00:00 – 2021-07-13 22:30:00

Paimbœuf Loire-Atlantique Le groupe TRIO OMNIBUS vous attend à la salle Cutullic de 20h à 22h30 pour un concert gratuit.

En passant du rock à la chanson française, venez passer la soirée avec eux en famille ou entre amis ! mairie@paimboeuf.fr +33 2 40 27 50 50 http://www.paimboeuf.fr/ Le groupe TRIO OMNIBUS vous attend à la salle Cutullic de 20h à 22h30 pour un concert gratuit.

