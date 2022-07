Concert de l’été au Lac de la Dathée « Trio Marie Even » Noues de Sienne Noues de Sienne Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Chaque mercredi à partir du 13 juillet 2022, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis. Retrouvez ce soir le groupe : Trio Marie Even, jazz et bosa. Restauration sur place. Chaque mercredi à partir du 13 juillet 2022, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis. Retrouvez ce soir le groupe… +33 2 31 66 35 10 http://base-loisirs-dathee.com/ Chaque mercredi à partir du 13 juillet 2022, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis. Retrouvez ce soir le groupe : Trio Marie Even, jazz et bosa. Restauration sur place. MJC

