Concert de l’été à Yport Yport, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Yport.

Concert de l’été à Yport 2021-07-24 21:00:00 – 2021-07-24

Yport Seine-Maritime Yport

RDV sur le front de mer d’Yport les samedis de l’été :

— Samedi 24 juillet 2021 à partir de 18h : Groupe OZÉ (cover funk) —

Ozé vous fera (re)découvrir les musiques aussi populaires que mythiques de la scène funk old school et ses dérivés tout aussi groovy : James Brown, Sly and the family Stone, Prince, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, etc.

— Samedi 31 juillet 2021 à partir de 18h : Groupe ZELDA (jazz vocal) —

Zelda interprète les standards des plus grandes divas du jazz et retrace des moments de leur vie à travers des lectures des biographies d’Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, etc.

— Samedi 07 août 2021 à partir de 18h : Groupe SOUL TRIP (pop soul) —

Soul Trip est un quatuor Soul-Pop franco-britannique basé en Normandie, avec une vision collective d’une musique inspirante, stimulante, qui assemble et qui balance.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop ou de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.

— Samedi 14 août 2021 de 16h à 18h : HUGO LIPPI —

— Samedi 21 août 2021 à partir de 21h : ACOUSTICA (pop rock) —

— Samedi 28 août 2021 à partir de 21h —

RDV sur le front de mer d’Yport les samedis de l’été :

— Samedi 24 juillet 2021 à partir de 18h : Groupe OZÉ (cover funk) —

Ozé vous fera (re)découvrir les musiques aussi populaires que mythiques de la scène funk old school et ses dérivés…

http://www.ville-yport.fr/

RDV sur le front de mer d’Yport les samedis de l’été :

— Samedi 24 juillet 2021 à partir de 18h : Groupe OZÉ (cover funk) —

Ozé vous fera (re)découvrir les musiques aussi populaires que mythiques de la scène funk old school et ses dérivés tout aussi groovy : James Brown, Sly and the family Stone, Prince, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, etc.

— Samedi 31 juillet 2021 à partir de 18h : Groupe ZELDA (jazz vocal) —

Zelda interprète les standards des plus grandes divas du jazz et retrace des moments de leur vie à travers des lectures des biographies d’Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, etc.

— Samedi 07 août 2021 à partir de 18h : Groupe SOUL TRIP (pop soul) —

Soul Trip est un quatuor Soul-Pop franco-britannique basé en Normandie, avec une vision collective d’une musique inspirante, stimulante, qui assemble et qui balance.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop ou de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à chacun de se reconnaître.

— Samedi 14 août 2021 de 16h à 18h : HUGO LIPPI —

— Samedi 21 août 2021 à partir de 21h : ACOUSTICA (pop rock) —

— Samedi 28 août 2021 à partir de 21h —

dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp