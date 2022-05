Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal, 26 août 2022, .

Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

2022-08-26 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-26 22:30:00 22:30:00

Vendredi 26 aout à 21h30

Radio Cadillac – Chanson. Radio Cadillac propose un point de vue novateur et rétro de la chanson : un répertoire bien ficelé et des voix qui s’accordent au pluriel ; des arrangements pointus de chansons variées ; une subtile variété non avariée. En route.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par