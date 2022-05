Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

2022-08-19 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-19 22:30:00 22:30:00 Vendredi 19 août à 21h30 Strang Hugg : chants de marin Chanson. La mer, les ports, les marins, le passé maritime des côtes normandes et lointaines. Ces cinq musiciens de la Manche proposent un coup de vent musical ; une déferlante de notes bien iodées sur des chansons qui ont le goût du large.

