Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

Dimanche 14 août à 11h30 Mafia normande en concert Chanson.

Le public découvrira des chansons swing et françaises, de 1900 à 1960. Contrebasse et chant, Christophe Lefèvre ; guitare et chant, Freddy Charlou ; guitare, chant et saxophone, Victor Ledoux.

