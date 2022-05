Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal, 12 août 2022, .

Concert de l’été à Saint-Martin de Bréhal

2022-08-12 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-12 22:30:00 22:30:00

Vendredi 12 août à 21h30 Concert avec Raymonde Aventure et ses ventouzes Chanson. Le trio rend hommage à Ray Ventura. Il ravive l’esprit malicieux et festif de Ray Ventura et son orchestre de collégiens. Avec Nicolas Rimbaud, à la guitare et Jean Baptiste Cosnefroy, à la contrebasse, également chanteurs qui accompagnent Madame Raymonde

